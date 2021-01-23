Конор Макгрегор — Дастин Порье. Последняя дуэль взглядов перед турниром UFC 257

В ночь с 23 на 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его главном шоу выступят бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. В преддверии противостояния все участники шоу провели дуэли взглядов.
Напомним, что в ходе турнира выступят также два россиянина. Мовсар Евлоев подерётся в промежуточном весе, его соперником станет Ник Ленц. Арман Царукян подерётся с Мэттом Фриволой. Изначально Арман должен был подраться с Насратом Хакпарастом, но соперник поменялся уже в день взвешивания.
Видео дуэли взглядов можно посмотреть на «Чемпионате».
«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.
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