Конор Макгрегор — Дастин Порье. Последняя дуэль взглядов перед турниром UFC 257

В ночь с 23 на 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его главном шоу выступят бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. В преддверии противостояния все участники шоу провели дуэли взглядов.

Напомним, что в ходе турнира выступят также два россиянина. Мовсар Евлоев подерётся в промежуточном весе, его соперником станет Ник Ленц. Арман Царукян подерётся с Мэттом Фриволой. Изначально Арман должен был подраться с Насратом Хакпарастом, но соперник поменялся уже в день взвешивания.

Видео дуэли взглядов можно посмотреть на «Чемпионате».

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.