Ян рассказал о встрече с Орловским в ATT

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о встрече с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Андреем Орловским в зале ATT. В 2020 году между ними начался заочный конфликт, который был широко обсуждаем в СМИ.
«Да, мы в зале пересеклись, пожали руки. Мы с Андреем пересекались ещё в Москве, когда был первый турнир UFC, как-то поздоровались, но я его особо никогда не знал и фанатом его тоже никогда не был.
Потом мы с ним на UFC пересеклись, и он стал говорить, что я с ним не захотел общаться. Думал, это было в день боя, но мы с ним уже поговорили, оказывается, это было на взвешивании, мы ждали взвешивания, я в наушниках был. Мы поздоровались, но что дальше… Я на своей волне был, в наушниках, сфокусирован, а он воспринял это чуть по-другому. Потом я ответил на какие-то его высказывания, он что-то ответил, и получился диссонанс", — сказал Ян в интервью, размещённом на канале Дмитрия Смолякова в YouTube.
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