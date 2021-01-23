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Стало известно, что сказал Дана Уайт Хабибу после завершения переговоров

Стало известно, что сказал Дана Уайт Хабибу после завершения переговоров
Бокс/ММА / UFC 0

15 января 2021 года президент UFC встретился с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым на турнире UAE Warriors. Стороны за закрытыми дверями провели переговоры о будущем россиянина. После они вернулись в общий зал, где продолжались поединки. Сидя в VIP-ложе Уайт снова обратился к Хабибу.

«Эта встреча Конора с Порье даёт больше продаж, чем твой поединок с Макгрегором. Просто представь, что вы можете сделать с Конором в вашем втором долбанном поединке. Я просто говорю, просто говорю», — сказал Уайт.

Соответствующее видео размещено на странице обозревателя Джеда Гудмана в «Твиттере».

Напомним, по итогам переговоров Дана Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в UFC лишь в том случае, если его впечатлит кто-либо из участников главных боёв турнира UFC 257.

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