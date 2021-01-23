«Хочу стать лучшим в истории». Волкановски вызвал на бой Макгрегора

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски заявил, что хотел бы встретиться с ирландцем Конором Макгрегором. По словам австралийца, победитель поединка может считаться лучшим в истории в своей весовой категории.
«В этом дивизионе можно провести несколько хороших боёв. Но, конечно, стоит говорить о бое с Конором. В своей категории я побеждал всех. Конор также был чемпионом в полулёгком весе. Я хочу застолбить за собой титул величайшего бойца в истории моего дивизиона. Фанаты Конора всегда будут напоминать о том, что есть он.
Поэтому я хочу доказать всему миру, что являюсь лучшим. Этот бой будет очень значимым для меня. Это — невероятная возможность. Я хочу статус лучшего в истории», — цитирует Волкановского BJ Penn со ссылкой на Submission Radio.
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