«Хочу стать лучшим в истории». Волкановски вызвал на бой Макгрегора

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски заявил, что хотел бы встретиться с ирландцем Конором Макгрегором. По словам австралийца, победитель поединка может считаться лучшим в истории в своей весовой категории.

«В этом дивизионе можно провести несколько хороших боёв. Но, конечно, стоит говорить о бое с Конором. В своей категории я побеждал всех. Конор также был чемпионом в полулёгком весе. Я хочу застолбить за собой титул величайшего бойца в истории моего дивизиона. Фанаты Конора всегда будут напоминать о том, что есть он.

Поэтому я хочу доказать всему миру, что являюсь лучшим. Этот бой будет очень значимым для меня. Это — невероятная возможность. Я хочу статус лучшего в истории», — цитирует Волкановского BJ Penn со ссылкой на Submission Radio.