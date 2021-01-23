Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Финкельштейн: Хабиб, думаю, вернётся через год-два

Финкельштейн: Хабиб, думаю, вернётся через год-два
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский промоутер Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от встречи бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Финкельштейн поделился мыслями о возможном реванше Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

«Ничего особенного от этого боя не ожидаю. Макгрегора не особо люблю, он позорит ММА. Но, думаю, Конор выиграет, UFC надо немного поправить его рейтинг.

Бой Хабиба с Макгрегором будет зависеть от того, насколько воспрянет Конор. Может, что-то новое появится. Не считаю этот бой интересным, он и так понятен. Хабиб, думаю, вернётся через год-два. Хабиб в предыдущем бою порвал Конора, как грелку. Если Макгрегор начнёт набирать обороты, станет суперзвездой, то, может, бой с Хабибом будет интересным», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Бой Макгрегор — Порье пройдёт ранним утром по московскому времени 24 января и возглавит турнир UFC 257. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021