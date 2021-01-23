Финкельштейн: Хабиб, думаю, вернётся через год-два

Российский промоутер Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от встречи бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Финкельштейн поделился мыслями о возможном реванше Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.



«Ничего особенного от этого боя не ожидаю. Макгрегора не особо люблю, он позорит ММА. Но, думаю, Конор выиграет, UFC надо немного поправить его рейтинг.



Бой Хабиба с Макгрегором будет зависеть от того, насколько воспрянет Конор. Может, что-то новое появится. Не считаю этот бой интересным, он и так понятен. Хабиб, думаю, вернётся через год-два. Хабиб в предыдущем бою порвал Конора, как грелку. Если Макгрегор начнёт набирать обороты, станет суперзвездой, то, может, бой с Хабибом будет интересным», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Бой Макгрегор — Порье пройдёт ранним утром по московскому времени 24 января и возглавит турнир UFC 257. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.