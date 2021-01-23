Макгрегор — Порье 2. Финальный проморолик к турниру UFC 257

23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.



За день до поединка пресс-служба промоушена опубликовала второе официальное промо ко второму противостоянию Макгрегора и Порье.

Напомним, в ходе турнира выступят также два россиянина. Мовсар Евлоев подерётся в промежуточном весе, его соперником станет Ник Ленц. Арман Царукян — с Мэттом Фриволой. Арман должен был подраться с Насратом Хакпарастом, но соперник поменялся уже в день взвешивания.



«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.