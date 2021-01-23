Первый тренер Нурмагомедова в США: Хабиб ещё молодой, желание может возродиться

Мурат Кештов, первый тренер Хабиба Нурмагомедова в США, поделился мыслями о возможном возвращении Хабиба в октагон.



«Не думаю, что UFC может его заставить. Только он может так решить, если захочет. Желание может появиться со временем. Не думаю, что он гоняется за деньгами. Он никогда таким не был. Его целью было стать чемпионом, побеждать, и это всё. Он еще молодой, на пике, со временем желание может возродиться.



Когда добился вершин, сложнее искать мотивацию, и я его понимаю. В то же время один бой ещё можно было сделать. Так бы я думал на его месте. Особенно когда так уверенно чувствуешь себя, как он в 70 килограммах. Думаю, ему там нет равных и не скоро будут. Наверное, один бой я бы ещё сделал.



Единственным вызовом для него было бы подняться в 77 килограммов. В 70 кг все ребята по стилю — ударники, думаю, их он легко прошел бы. Ну, может, Жорж Сен-Пьер. Вот его бой с Сен-Пьером я бы посмотрел как зритель, как фанат», — приводит слова Кештова Sport24.