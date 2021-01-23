Исмаилов рассказал, как он видит реванш с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об условиях, при которых он проведёт реванш с Владимиром Минеевым.
«Я когда-то сказал, что этого не будет. Я не люблю бросаться словами на ветер. Я дал слово, что этого противостояния не будет, но есть один нюанс. Если Владимир Минеев на один час останется со мной в каком-нибудь помещении, пусть кто-нибудь снаружи закроет ключами эту дверь и засечёт ровно один час. В комнате или любом помещении будем только мы один час. Когда мы выйдет оттуда, мы никому ничего рассказывать и объяснять не будем. Все, что было в комнате, останется в комнате. Но с момента, как мы выйдем, назначайте дату, и давайте драться. Зайдём в клетку и порешаем вопрос», — сказал Магомед Исмаилов в видео, размещённом в его «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».
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