Кокляев — о поединке с блогером Тарасовым: хайп? Я назову наш бой спортивной сенсацией

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим мнением о предстоящем поединке с блогером Артёмом Тарасовым.



«Хайп?! Скептики из числа зрителей и проходящих мимо так и скажут — хайп. Но если отмотать плёнку лет на 20 назад, когда слово «хайп» не использовал даже высокообразованный человек в нашей стране, то наш боксёрский поединок СМИ назвали бы сенсацией — Давид и Голиаф сойдутся на ринге.



Сегодня словами «хайп», «хайпуешь» и «хайпожор» знатно оперирует любой люмпен с ЕГЭ-баллом «0». В Википедии всё про это написано. «Хайп (англ. hype) — агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Название такого типа рекламы происходит от слова, которое значит надувательство, обман или трюк, который используется для привлечения внимания». И «сенсация (фр. sensation) — необычное происшествие, получившее широкую огласку; форма подачи нового знания, способного изменить картину мира и традиционные представления о возможностях человека; наиболее известны газетная, научная и литературная сенсации».



P. S. Я назову наш поединок с Артёмом спортивной сенсацией», — написал Кокляев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.