Шаблий: у Порье большие шансы, если Макгрегор не нокаутирует его в первых двух раундах

Российский боец ММА, спарринг партнёр Дастина Порье Александр Шаблий поделился прогнозом на поединок Дастина с Конором Макгрегором.



«Конор настроен стать новым чемпионом. Видно, что он заряжен: Хабиб ушел, и он понимает, что еще раз забрать пояс – глоток свежего воздуха в карьере Макгрегора, поэтому он опять воодушевлён. Он сильно замотивирован стать чемпионом, как мне показалось.



Почему это должен быть титульный бой? Конор выиграл «Ковбоя» год назад, после чего не провёл ни одного боя. Есть более достойные ребята. Тот же Гэтжи. Если бы Гэтжи подрался с Порье, то это был бы нормальный претендентский бой.



Макгрегор хочет за счёт хайпа собрать вокруг себя все лавры. Но, конечно, осуждать тут его не за что. Это его путь.



Фаворит в любом случае Конор. Если Макгрегор не нокаутирует в первых двух раундах, то дальше у Дастина большие шансы. Если будут 3-4-5 раунды, то Порье Конора ментально сожрёт. Конор ломается, а Дастин только начинает набирать», — сказал Шаблий в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

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