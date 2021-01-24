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Евлоев после победы над Ленцом обратился к главе UFC

Евлоев после победы над Ленцом обратился к главе UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 23 на 24 января 2021 года мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В рамках предварительного карда российский боец Мовсар Евлоев встретился с американцем Ником Ленцом. Победу раздельным решением одержал Евлоев. Для него эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

После боя Евлоев обратился к главе UFC Дане Уайту.

«Дана, послушай меня. Я заслуживаю бойца из топ-15», — сказал Евлоев после боя.

В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.

Конор обещает победить за 60 секунд! Бой-реванш Макгрегора и Порье на UFC 257. LIVE!
Хабиб сомневается в шансах ирландского бойца. Подробности исторического реванша — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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