Чендлер в первом раунде нокаутировал Хукера в соглавном бою турнира UFC 257

В ночь с 23 на 24 января 2021 года мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В соглавном бою американец Майкл Чендлер встретился с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.
Победу нокаутом в первом раунде одержал Чендлер. Для него это был дебютный бой в UFC.
Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Еще один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.
В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 257.
- 24 января 2021
-
08:08
-
07:46
-
07:15
-
06:04
-
04:42
-
03:59
-
03:32
-
01:49
-
00:56
-
00:10
- 23 января 2021
-
23:38
-
22:46
-
21:20
-
20:21
-
19:47
-
18:54
-
17:28
-
16:59
-
16:54Шлеменко: Конор победит Порье нокаутом Эксклюзив
-
15:23
-
13:26
-
12:35
-
11:24
-
10:27
-
09:35
-
09:21
-
02:21
-
01:16
-
00:50
-
00:41
- 22 января 2021
-
23:44
-
22:39
-
21:33
-
20:41
-
19:19