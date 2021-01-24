Макгрегор не будет завершать карьеру после поражения от Порье

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал поражение в главном бою турнира UFC 257 с Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьёй, а затем вернусь к работе», — сказал Макгрегор после боя.

Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.



В соглавном бою американец Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.



Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.