Уайт: Хабиб сказал мне: «Дана, мой уровень намного выше, чем у этих парней»

Президент UFC Дана Уайт признал, что Хабиб Нурмагомедов уже завершил карьеру, а организация пыталась вернуть его в октагон на один бой.



«Хабиб сказал мне: „Дана, будь честен с собой, мой уровень намного выше, чем у этих парней. Я побил этих ребят“. Не знаю, что он скажет теперь. Посмотрим. Но я говорил, он не собирается удерживать весь дивизион. Он уже завершил карьеру, мы просто пытались вернуть его на один бой.



Дедлайн Хабибу? Не так уж и важно, эти двое, Чендлер и Порье, только что подрались и выступят еще не скоро», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.



Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.



Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

Сенсация! Порье нокаутировал Конора. Макгрегор, и ты требовал Хабиба?! Видео Ирландец проиграл и стойку, и борьбу. На какой пояс он вообще рассчитывал?