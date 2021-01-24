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Четыре бойца получили бонусы за выступление вечера на турнире UFC 257

Четыре бойца получили бонусы за выступление вечера на турнире UFC 257
Бокс/ММА / UFC 0
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье.

Бонусы за выступление вечера получили Марина Родригес, Махмуд Мурадов, Майкл Чендлер и Порье. Бразильянка Родригес техническим нокаутом победила соотечественницу Аманду Рибас, узбек Мурадов техническим нокаутом победил американца Эндрю Санчеса, а американец Чендлер аналогичным образом побил бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.

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