Хабиб — о поражении Конора: вот что бывает, когда вы спаррингуете с маленькими детьми

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257, который прошёл в Абу-Даби.



«Вот что происходит, когда вы меняете свою команду, оставляете спарринг-партнёра, который сделал вас чемпионом, и спаррингуете с маленькими детьми, будучи оторванными от реальности», — написал Нурмагомедов в своём «твиттере».



Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.



За пару дней до поединка Конор Макгрегор опубликовал в своём «инстаграме» видео, как он проводил шуточный спарринг с трёхлетним сыном.