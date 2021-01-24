Уайт — о будущем Конора: либо человек становится голодным, либо уходит

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.



«Реакции может быть две: либо человек становится голодным, либо уходит. Мне это напоминает мне фильм „Рокки“. Когда у него появились миллионы, он перестал стремиться к чему-то. Когда ты молодой, ты пашешь, чтобы заработать на дом, машину и прочие блага. Я не знаю, в какую сторону повернёт Конор», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.



Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию шоу UFC 257.