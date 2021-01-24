Чендлер: я могу побить Хабиба

Боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу над Дэном Хукером в соглавном поединке турнира UFC 257.



«Я вам говорю, я могу побить Хабиба. Я обратился к нему через камеру. Ты можешь уйти, ты всего добился, хочешь жить другой жизнью. Но если ты хочешь вернуться, я здесь. Подраться с Дастином за пояс? Да, было бы здорово подраться. Я его очень уважаю. Мы с ним познакомились, пообщались, поговорили о семьях, жёнах. Дастин – классный парень, я с удовольствием провёл бы с ним 25 минут в октагоне.



Сегодняшняя победа – главная в моей жизни. Многие люди во мне сомневались, говори, что я ничего не смогу доказать. Было важно доказать, что все эти люди ошибались. Что правы те, кто в меня верят – моя семья, друзья. Они всегда поддерживали меня. Теперь мы победили и идём дальше.

Дэн, конечно, очень расстроился. Я не люблю говорить с проигравшими. Это неуважительно. Ты нокаутировал соперника, он только пришёл в себя, а ты тут подбегаешь к нему, пристаёшь с объятиями. Нужно дать ему прийти в себя, обдумать всё», — сказал Чендлер на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Сенсация! Порье нокаутировал Конора. Макгрегор, и ты требовал Хабиба?! Видео Ирландец проиграл и стойку, и борьбу. На какой пояс он вообще рассчитывал?