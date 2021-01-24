Макгрегор: к концу боя плохо себя чувствовал, нога болела. Порье выступил очень хорошо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение от Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257.
«Да, тяжело, что тут скажешь. Есть взлёты и падения. Я, конечно, парировал его лоукики, но драться было тяжело. Был очень жёсткий бой. Сначала думал, что смогу отправить его в нокаут. Но потом нога не слушалась и ничего сделать было нельзя.Рад, что удалось выступить здесь, это 11-й мейн-ивент в карьере. Пока не знаю, что будет дальше. Я старался, но было тяжело. Спереди нога была травмирована, плохо слушалась. Что поделаешь, он очень хорошо дрался.
Не ищу оправданий. Дастин выступил очень хорошо, дрался очень хорошо. Проанализирую всё, посмотрю бой. К концу боя я плохо себя чувствовал, нога болела», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 257.
- 24 января 2021
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