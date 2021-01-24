Чендлер — Хабибу: не говори, что сильнее меня на две головы. Не хочешь драться — уходи

Боец UFC Майкл Чендлер после победы в соглавном бою турнира UFC 257 над Дэном Хукером рассказал о желании побиться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Что касается Хабиба, то всё просто: если не хочешь больше драться, просто уходи. Только не говори всем, что ты сильнее меня на две головы. Если парень уходит из-за того, что теряет форму. Хабиб заслужил это право. Когда начинаешь стареть и терять форму, это другое. Хотя все звёзды и чемпионы — возрастные бойцы. Но я же сказал ему, если он будет драться со мной, то у него будет не 30-0, а 29 и Чендлер», — сказал Чендлер на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Напомним, на турнире UFC 257 Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, и ирландец победил досрочно в первом раунде. Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Хукера.