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Макгрегор: если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Я готов с ним подраться

Макгрегор: если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Я готов с ним подраться
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к действующему чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Ранее Хабиб прокомментировал поражение Макгрегора от Дастина Порье.

«Я ничего не менял, эта команда со мной с самого начала. Что есть, то есть. Нужно относиться к соперникам с уважением. Что он собирается делать? Собирается возвращаться или нет? В начале боя против Дастина я выступал уверенно. Говорю же, бои разные, всё зависит от стиля бойца. Так и с Дастином. Он очень выносливый бойц, у него есть этот лоукик в арсенале. Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

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