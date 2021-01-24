«Спокойной ночи, малыши». Оздоев — «Чемпионату» о поражении Макгрегора

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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встречались экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье.

SMM «Чемпионата» разместил в социальных сетях издания фотографию поверженного Макгрегора с вопросом: «Что мы сейчас увидели?». В комментарии зашёл футболист «Зенита» Магомед Оздоев: «Спокойной ночи, малыши», — написал полузащитник санкт-петербургского клуба.

Бонусы за выступление вечера получили Марина Родригес, Махмуд Мурадов, Майкл Чендлер и Порье. Бразильянка Родригес техническим нокаутом победила соотечественницу Аманду Рибас, узбек Мурадов техническим нокаутом победил американца Эндрю Санчеса, а американец Чендлер аналогичным образом побил бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.