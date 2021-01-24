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Уайт — Хабибу: было приятно наблюдать за твоей работой, мой друг

Уайт — Хабибу: было приятно наблюдать за твоей работой, мой друг
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт ответил российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на слова благодарности.

«Было приятно наблюдать за твоей работой, мой друг», — ответил в комментариях в «инстаграме» Нурмагомедова Дана Уайт.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что рассмотрит возможность возвращения, если его «впечатлят» бойцы на турнире UFC 257.

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