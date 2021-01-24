Порье не заинтересован в поединке с Чендлером

Американский боец UFC Дастин Порье заявил, что он не заинтересован в проведении поединка с Майклом Чендлером. Порье отметил, что для него главное — чемпионский титул.



«Для меня главное – чемпионский титул. Что будет дальше, я не знаю. Поеду домой, отдохну, поговорю с Даной. Что они смогут мне предложить. Но по поводу боя с Чендлером – нет», — сказал Дастин Порье на пресс-конференции после турнира UFC 257.



Напомним, Дастин Порье одержал победу над Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, и ирландец победил досрочно в первом раунде.



В соглавном поединке турнира Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.