Корешков — о бое Макгрегора и Порье: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики

Российский боец Bellator Андрей Корешков прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.



«Вот и закончился бой. Друзья, Дастин Порье победил нокаутом Конора Макгрегора, хотя проигрывал бой вчистую. Все началось с того, что Дастин в определенный момент отбил переднюю ногу Макгрегору, тем самым лишил его возможности нормально передвигаться, зажал его у клетки и просто забил.



Перетерпел первые напоры Конора, обрабатывал его переднюю ногу, и с десятого лоукика заставил Конора чувствовать каждый последующий. Вывод простой: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики. Мои поздравления Порье. Блестящая победа», — написал Корешков в своём «инстаграме».