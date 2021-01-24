Корешков — о бое Макгрегора и Порье: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики

Российский боец Bellator Андрей Корешков прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.
«Вот и закончился бой. Друзья, Дастин Порье победил нокаутом Конора Макгрегора, хотя проигрывал бой вчистую. Все началось с того, что Дастин в определенный момент отбил переднюю ногу Макгрегору, тем самым лишил его возможности нормально передвигаться, зажал его у клетки и просто забил.
Перетерпел первые напоры Конора, обрабатывал его переднюю ногу, и с десятого лоукика заставил Конора чувствовать каждый последующий. Вывод простой: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики. Мои поздравления Порье. Блестящая победа», — написал Корешков в своём «инстаграме».
- 24 января 2021
-
12:52
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:45
-
10:33
-
10:32
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:10
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:48
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:13
-
08:55
-
08:50
-
08:40
-
08:08
-
07:46
-
07:15
-
06:04
-
04:42