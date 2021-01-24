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Корешков — о бое Макгрегора и Порье: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики

Корешков — о бое Макгрегора и Порье: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец Bellator Андрей Корешков прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Вот и закончился бой. Друзья, Дастин Порье победил нокаутом Конора Макгрегора, хотя проигрывал бой вчистую. Все началось с того, что Дастин в определенный момент отбил переднюю ногу Макгрегору, тем самым лишил его возможности нормально передвигаться, зажал его у клетки и просто забил.

Перетерпел первые напоры Конора, обрабатывал его переднюю ногу, и с десятого лоукика заставил Конора чувствовать каждый последующий. Вывод простой: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики. Мои поздравления Порье. Блестящая победа», — написал Корешков в своём «инстаграме».

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