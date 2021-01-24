Нагибин: думаю, Хабиб закончил карьеру. Он на голову выше всех, кто есть в лёгком весе
Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин, выступавший в последнее время в RCC, поделился мыслями о судьбе титула чемпиона UFC в лёгком весе, которым в настоящий момент владеет Хабиб Нурмагомедов.
«Думаю, Хабиб закончил карьеру. Ему больше не нужно это. Он на голову выше всех, кто есть в лёгком весе. Его наследие продолжат его ученики.
Думаю, следующий бой Порье будет против Чендлера и на кону будет стоять вакантный титул чемпиона UFC», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, Дастин Порье одержал победу над Макгрегором нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257.
В соглавном поединке турнира Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
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