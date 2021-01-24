Эмеев: ждали, что победит Конор и будет реванш с Хабибом. Реванш с Порье ему неинтересен

Российский боец UFC Рамазан Эмеев прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.
«Я ожидал, что выиграет Конор. Наверно все этого ожидали, но Порье восстал, как феникс, показал красивый бой и смог досрочно победить Макгрегора. Это большое дело для Порье, он показал свой дух, что он может реваншировать. Дастин молодец, не ожидал от него.
Я не знаю, расстроены или нет в UFC, но сам бой Конора и Порье интересным получился. Я думаю, если бы в UFC хотели сделать реванш Хабиба и Макрегора, то, скорее всего, расстроены. А если нет, то все равно сегодняшний бой интересным получился для всех, кто смотрел.
Все ждали, что победит Конор и будет его реванш с Хабибом. Реванш с Порье? Я думаю, что бой с Порье Хабибу будет неинтересен», — приводит слова Эмеева Sport24.
- 24 января 2021
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