Дядя Нурмагомедова: я с первого дня был против того, чтобы Хабиб завершал карьеру
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о решении россиянина завершить карьеру.
«Заявление Конора про бой с Хабибом? Думаю, Хабиб сам ответит ему. Пока сложно что-то говорить. Я с Хабибом еще не разговаривал. Где-то месяц его не видел. Скоро он приедет, и мы посидим и поговорим. А так, я с первого дня против того, что Хабиб не дерется. Везде это говорю, ему говорю, вам говорю. Не хочу, чтобы Хабиб завершил на этой стадии карьеру. Это мое личное мнение, я с первого дня был против того, чтобы Хабиб завершал карьеру. А делать ли Хабибу так, его личное дело. Он личность, он имеет на это право», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова Sport24.
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