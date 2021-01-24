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Исмаилов: такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда

Исмаилов: такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

«В этот вечер Конор был сам не свой. Согнулся в спине и в не свойственной ему манере начал работать. Сильно застаивался и пытался выждать какую-то контратаку, потерял чувство дистанции. Для него стали неожиданностью лоукики.

Словно он был уверен, что Порье весь бой будет боксировать. Когда Порье начал накидывать с двух рук, Конор у сетки думал, что тот сам остановится, и ждал. А тот не остановился и накидал ему. Такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда», — написал в своём «инстаграме» Исмаилов.

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