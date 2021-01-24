Конор Макгрегор нацелен на третий бой с Дастином Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение в главном поединке турнира UFC 257 с Дастином Порье.



«Спасибо всем за поддержку. Это была не моя ночь и не моё утро, но это был отличный вызов. Я в восторге от идеи трилогии-блокбастера, которая сейчас у меня на руках. Дастин — адский соперник. С нетерпением жду нашей новой встречи. Поднимаю ногу и дух по пути домой. Благослови нас бог, счастливого воскресенья», — написал на своей странице в «инстаграме» Конор Макгрегор.

Напомним, Дастин Порье одержал победу над Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, и ирландец победил досрочно в первом раунде.



В соглавном поединке турнира Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.