Пакьяо отреагировал на поражение Макгрегора от Порье

Чемпион мира по боксу по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, некогда завоёвывавший титулы в восьми дивизионах, отреагировал на поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора от Дастина Порье.

«Одна из самых прекрасных вещей в мире единоборств заключается в том, что случиться может всё, что угодно. Поздравляю Дастина Порье. Большая победа», — написал филиппинец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Макгрегор проиграл Порье досрочно во втором раунде главного боя шоу UFC 257. В канун противостояния с Дастином ирландец не раз отмечал, что планирует провести с Пакьяо схватку на боксёрском ринге. В прошлом Макгрегор уже провёл один бой в боксе, проиграв Флойду Мейвезеру.