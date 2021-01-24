Менеджер Хабиба высмеял Макгрегора

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высмеял экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который досрочно проиграл Дастину Порье.

Магомедов сделал скрин момента, в котором ирландец оказался в нокдауне, наложив на снимок издевательскую подпись.

«Всем спокойной ночи, король устал», — написал Магомедов.

Напомним, бой Конора Макгрегора с Дастином Порье прошёл ранним утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавил шоу UFC 257. Порье нокаутировал соперника во втором раунде. После этого Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру. Ирландец проиграл во второй раз за последние три года. Поражение от Порье стало пятым в его профессиональной карьере.