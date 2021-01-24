Макгрегор после боя с Порье ходил с костылём. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после поединка с Дастином Порье передвигался при помощи костылей. Когда ирландец покинул раздевалку, в правой руке у него был костыль с опорой.

Напомним, одной из причин поражения ирландца от Дастина Порье стала умелая работа американца лоу-киками. В течение нескольких минут Порье отбил Конору икроножную мышцу, в результате чего ирландец потерял манёвренность и стал пропускать атаки соперника.

В итоге Конор проиграл Дастину досрочно во втором раунде. Это поражение стало для Макгрегора вторым за последние три года. Всего за годы профессиональной карьеры он проиграл пять раз.

Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.