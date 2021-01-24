«Конор боялся». Тактаров прокомментировал исход боя Макгрегор — Порье

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о поединке Конора Макгрегора с Дастином Порье, в котором ирландец проиграл нокаутом во втором раунде.

«Посмотрел этот бой. Могу сказать. что Порье хотел выиграть больше. Тренировался он больше, усерднее. Видимо, он поменял тренера по ударке. Его слабая часть была в том, что ноги не помогали ударам. Была колхозная манера стоять на ногах и махать. Сейчас он всё доворачивал. Колени работали, таз работал. Появились обманные движения. В какой-то момент он мне даже Оскара де ла Хойю напомнил. В общем, совсем другой парень был. На ногах он двигался не хуже, а потом даже лучше Конора.

Бог дал Конору больше таланта, но главный талант — трудолюбие. Это самое главное. Когда это умножаешь на желание, человек достигает успехов, даже если ему было отведено чего-то меньше. И этот бой доказал ещё кое-что. Тот, кто сильнее в партере на две головы, даже если он на один уровень ниже в стойке, всё равно лидирует.

Ему легче работать, и у него больше шансов на победу. Потому что если его соперник боится попасть в партер, то у него сразу теряется 70% скорости, силы, неординарности и продолжительности атаки. Мы видели у Конора одиночные и сдвоенные удары и всё. Он боялся нанести третий завершающий удар, а момент для этого был. Конор боялся, что его переведут в партер, вот и всё. С этой осторожностью много не наработаешь. Если Конор хочет возвращаться, ему сейчас полгода заниматься борьбой, притом не с теми, с кем удобно, а с теми, кто сильнее его, тяжелее, и будет побеждать. Прогресса от занятий с теми, кто целует тебе задницу, не будет", — сказал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».