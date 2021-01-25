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Хабиб: готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент

Хабиб: готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» видео пробежки сопроводив её любопытной записью.

«Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — написал Хабиб.

Нурмагомедов является давним фанатом футбола и часто выкладывает видео, как играет с друзьями.

Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».

Ожидается, что в 2021 году Хабиб Нурмагомедов оставит титул UFC в лёгком весе вакантным и официально расстанется с лигой. Последний раз он появлялся в октагоне в октябре 2020 года. Тогда он выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою шоу он досрочно победил Джастина Гэтжи, в третий раз успешно защитив титул. После Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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