Абдулвахабов рассказал, когда сможет защитить титул в лёгком весе

Чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о карьерных планах. По его словам, конкретной даты возвращения в клетку нет. Вместе с тем боец подчеркнул, что надеется провести защиту титула летом 2021 года.

«Насчёт моей защиты пока ничего не известно. Я продолжаю восстанавливаться на данный момент. Скорее всего, бой будет летом», — рассказал Абдулвахабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Абдулвахабов последний раз бился 19 сентября 2020 года на турнире ACA 111. Тогда он решением судей победил Александра Сарнавского. Всего за годы профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Абдулвахабов провёл 20 встреч, победив в 18 из них. Ещё две схватки завершились неудачно.