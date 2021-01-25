Гардбрандт выступил в защиту Макгрегора в социальных сетях, восхваляя Порье

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт выступил в защиту Конора Макгрегора в социальных сетях после поражения нокаутом от Дастина Порье на UFC 257.

После проигрыша Макгрегора ряд других бойцов отреагировали на это событие в социальных сетях, чтобы раскритиковать ирландца, в числе которых оказались Флойд Мейвейзер, Джейк Пол, Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев.

В одном из постов в «твиттере», в котором шансы Макгрегора в бою с YouTube-блоггером Джейком Полом оценивались как равные – 50 на 50, Гарбрандт обратился к автору, чтобы защитить Макгрегора от критики, использовав возможность также похвалить и Дастина Порье.

«Парень, ты, чёрт возьми, издеваешься надо мной? Конор поместил бы Джейка Пола в мешок для трупов. На чём основаны твои суждения? Дастин Порье — чёртов зверь», — гласит пост Гарбрандта в «твиттере».