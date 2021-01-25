Диаз – Порье: я тренируюсь, чтобы надрать тебе задницу

Американский боец MMA Нейт Диаз, выступающий в UFC, на своей странице в «Инстаграме» выложил совместное фото с Дастином Порье с битвы взглядов.

«Я тренируюсь, чтобы надрать тебе задницу», – подписал опубликованное фото Диаз.

24 января Порье в главном бою турнира UFC 257 нокаутировал Конора Макгрегора, взяв реванш за поражение в 2014 году.

«Мне был интересен реванш с Конором. Всегда хотел надрать задницу Нейту Диазу. Это мне интересно. Уверен, есть и другие варианты, но прямо сейчас… Не знаю. У нас с Конором 1-1. Нейт Диаз говорит много чуши онлайн. Нужно вернуться домой, а там посмотрим», – сказал Порье на пресс-конференции после победы над Макгрегором.

Диаз и Порье должны были провести бой в 2018 году, однако тогда Порье отказался от участия из-за травмы. 35-летний Диас не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда техническим нокаутом уступил Хорхе Масвидалю. Профессиональный рекорд Нейта составляет 20 побед и 12 поражений.