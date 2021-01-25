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Костя Цзю отреагировал на второй проваленный Ковалёвым допинг-тест

Костя Цзю отреагировал на второй проваленный Ковалёвым допинг-тест
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал информацию о том, что бывший чемпион в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв провалил второй допинг-тест.

«Сейчас столько всего запрещено… У меня в жизни был пример: повреждено ребро, чтобы избежать любых обезболивающих препаратов, сделали локальную заморозку без всяких уколов. Всё зависит от врачей, которые находятся рядом с Сергеем. Ему рекомендуют — он делает. Это вина не Ковалева, а тех людей, которые находятся рядом с ним. Ты приходишь к врачу и говоришь, что болит. Врач знает, что ты действующий спортсмен.

Сможет ли вернуться? Если есть желание, драйв, который поднимает его утром и вечером, то вернуться Сергей сможет», — рассказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сергей Ковалёв провалил второй допинг-тест
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