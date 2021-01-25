Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Мечта превратилась в реальность». Райан Гарсия сообщил о бое с Мэнни Пакьяо

«Мечта превратилась в реальность». Райан Гарсия сообщил о бое с Мэнни Пакьяо
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Временный чемпион WBC в лёгкой весовой категории Райан Гарсия сообщил, что проведёт бой с действующий обладателем пояса WBA в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Мечта превратилась в реальность. Для меня большая честь разделить ринг с Мэнни Пакьяо. Я всегда буду уважать то, что ты делал на ринге и вне его», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети.

Фото доступно на странице Райана Гарсии в «Инстаграме».

42-летний Пакьяо — первый и до настоящего времени единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, ещё два боя завершились вничью.

Ранее сообщалось, что в 2021 году филиппинец может провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021