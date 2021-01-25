Порье назвал себя чемпионом UFC. Фергюсон отреагировал

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье назвал себя чемпионом, после того как победил бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 257 в минувшие выходные.
«Я чемпион», — написал Порье в своём «твиттере».
На твит Порье отреагировал другой американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон. Он напомнил, что Дастин убежал от боя с ним.
«Хороший бой. Но ты убежал от меня, малыш», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
Напомним, Порье мог подраться с Фергюсоном, но его не устроили финансовые условия сделки.
На счету 32-летнего Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и пять поражений.
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