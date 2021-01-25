Молдавский: может, Макгрегор пил перед боем. Что-то с ним было не так

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский, выступающий в MMA-промоушене Bellator, прокомментировал победу Дастина Порье над Конором Макгрегором в поединке на турнире UFC 257, состоявшемся в минувшие выходные. Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
«Порье молодец, а Конор, может, пил перед боем, но что-то было не так с ним. Скорости у Макгрегора не было.
Может, Конор и готовился к этому бою, но кажется, что он уже исчерпал себя. Он выглядел намного хуже, чем в других своих боях. Наверное, Конору уже тяжело мотивировать себя, он занят бизнесом, другие заботы.
Теперь бой Конора с Хабибом не то что неактуален, а просто невозможен. Зачем Хабибу такой противник? Он уже побеждал обоих, и Порье тоже.
Бой Нурмагомедова с Порье — тоже бессмысленное мероприятие. При этом Порье был самым конкурентным бойцом из всех, кто дрался с Хабибом», — приводит слова Молдавского «Р-Спорт».
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19:14Абдулвахабов: Порье не удивил Хабиба Эксклюзив
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