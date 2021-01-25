Гаджиев: у Хабиба что-то может быть с Чендлером

Российский промоутер Камил Гаджиев предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в случае возвращения в спорт может провести поединок с бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером. Также в качестве возможного соперника Нурмагомедова Гаджиев назвал бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.
«Можно продолжать обсуждать тему возвращения Хабиба. Два человека будут на повестке дня: Сен-Пьер и Чендлер. С Порье всё уже было, войны между ним и Хабибом не чувствуется, напряжения между ними нет. А с Чендлером что-то может быть», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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19:14Абдулвахабов: Порье не удивил Хабиба Эксклюзив
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