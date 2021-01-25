«Не UFC, а размазня какая-то». Канделаки — о бое Макгрегора и Порье

Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу Дастина Порье над Конором Макгрегором в поединке на турнире UFC 257, состоявшемся в минувшие выходные. Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

«Этим утром рядом с одной тарелкой каши поставили вторую, как бы ни обидно было слышать это Конору Макгрегору. Порье, конечно, молодец: зажал, попал, добил. Но он и добивал как-то вяло, а Макгрегор сонно всё это принимал, пока ему не надоело.

Разница в классе между нашим бойцом (Хабибом Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата») и этими миньонами огромная. Теперь сто миллионов долларов никто Хабибу за реванш против Конора не даст (это противоречит и результату сегодняшнего боя, и здравому смыслу). Да и с Дастином биться неинтересно от звука «пф-ф». Не UFC у нас в лёгком весе, а размазня какая-то», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.