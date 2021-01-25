Фёдор Емельяненко выписан из больницы
Легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, о госпитализации которого стало известно 21 января, был выписан из больницы, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Состояние бойца улучшилось и врачи отправили его продолжать лечение дома.
Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.
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