Фёдор Емельяненко выписан из больницы

Легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, о госпитализации которого стало известно 21 января, был выписан из больницы, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Состояние бойца улучшилось и врачи отправили его продолжать лечение дома.



Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.



44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.

