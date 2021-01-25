Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чендлер: теперь эти парни начнут бегать от меня

Чендлер: теперь эти парни начнут бегать от меня
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу над Дэном Хукером в соглавном поединке турнира UFC 257.

«Я выступал за пределами UFC на протяжении 12 лет, теперь я здесь. И теперь я попаду в топ-5, чтобы выбить Конора Макгрегора или другого парня, который находится выше меня. Я понятия не имею, как на самом деле изменится рейтинг, но это неважно. Любой из первой пятёрки рейтинга может побороться за титул, и это прекрасно.

Это был настоящий восторг от результата двадцати лет работы. У нас, во Флориде, простой, но агрессивный стиль кикбоксинга, им я и воспользовался. Теперь эти парни начнут бегать от меня, потому что увидели в моих руках силу», — приводит слова Майкла Чендлера talkSPORT.

Для Чендлера этот бой был дебютным в UFC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021