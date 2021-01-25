Чендлер: теперь эти парни начнут бегать от меня
Боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу над Дэном Хукером в соглавном поединке турнира UFC 257.
«Я выступал за пределами UFC на протяжении 12 лет, теперь я здесь. И теперь я попаду в топ-5, чтобы выбить Конора Макгрегора или другого парня, который находится выше меня. Я понятия не имею, как на самом деле изменится рейтинг, но это неважно. Любой из первой пятёрки рейтинга может побороться за титул, и это прекрасно.
Это был настоящий восторг от результата двадцати лет работы. У нас, во Флориде, простой, но агрессивный стиль кикбоксинга, им я и воспользовался. Теперь эти парни начнут бегать от меня, потому что увидели в моих руках силу», — приводит слова Майкла Чендлера talkSPORT.
Для Чендлера этот бой был дебютным в UFC.
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