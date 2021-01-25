Макгрегор проиграл все бои в ММА досрочно. Порье — первый, кому удалось его нокаутировать

23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье.
Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье.
Это поражение стало для Макгрегора пятым в карьере и первым, когда ирландец проиграл нокаутом. Первое поражение в карьере Макгрегор потерпел уже в третьем поединке в карьере, проиграв Артемию Ситенкову болевым приёмом на турнире Cage of Truth 3в Дублине (Ирландия). Второе поражение Макгрегора датировано 2010 годом — в своём шестом поединке в ММА он уступил соотечественнику Джозефу Даффи удушающим приёмом.
В третий раз Макгрегор проиграл уже в UFC — в 2016 году Нейту Диазу удушающим приёмом. После этого Макгрегор в 2018 году уступил удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову.
Таким образом, из пяти поражений, Макгрегор не потерпел ни одного судейским решением, а проигрыш в поединке с Порье стал первым случаем, когда Конора нокаутировали.
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