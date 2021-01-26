«Ужин с чемпионом». Бакаев опубликовал фото с Хабибом

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал фотографию с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Ужин с чемпионом», — подписал фотографию в своём «инстаграме» Бакаев.

Напомним, Нурмагомедов посетил сборы московского «Спартака» в Объединённых Арабских Эмиратах.



Хабиб опубликовал в своём «инстаграме» видео после матча с футболистами красно-белых. Судя по репликам участников встречи, победила команда Нурмагомедова, в которую попали полузащитники Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. Поражение, по всей видимости, потерпела команда защитника Георгия Джикии и бывшего игрока, а ныне автора канала «КраСава» Евгения Савина.



Ранее Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе.