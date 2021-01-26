Бой Уиттакера с Костой возглавит турнир UFC Fight Night, запланированный на 17 апреля

Турнир UFC Fight Night, запланированный на 17 апреля, возглавит бой спортсменов средней весовой категории — 30-летнего австралийца Роберта Уиттакера с 29-летним бразильцем Пауло Костой. Об этом информирует BJ Penn.
5-раундовый бой Уиттакера с Костой не будет титульным. Это означает, что никаких промежуточных или вакантных титульных боёв пока не запланировано, несмотря на то что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья собирается сразиться с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем на UFC 259. Команда Косты ранее заявляла, что на кону должен стоять пояс, но UFC, судя по всему, с этим не согласна.
Предполагается, что главным претендентом на проведение турнира является Лас-Вегас (США).
Уиттакер (22-5) — претендент номер один в среднем весе UFC. Бывший чемпион одержал победу над Дарреном Тиллом и Джаредом Каннонье на «Бойцовском острове», что ещё больше укрепило его позиции в качестве лучшего бойца весовой категории, за исключением Адесаньи.
Коста (13-1) считается вторым претендентом в среднем весе UFC. В его карьере имеется тяжёлое поражение техническим нокаутом от того же Адесаньи на UFC 253, что стало его первым поражением в карьере.
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