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Стало известно, сколько стоит чемпионский пояс UFC

Стало известно, сколько стоит чемпионский пояс UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Стоимость чемпионского пояса UFC составляет $ 650. Об этом стало известно из финансового отчёта бывшего президента США Дональда Трампа, оказавшегося в распоряжении New York Times.

Напомним, в августе 2018 года бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон подарил Трампу соответствующий пояс.

«Трамп очень крутой. Он называл меня чемпионом. Как только я вручил ему пояс, он сразу же попытался отдать мне его обратно. Я сказал ему: нет, господин президент, теперь это ваш пояс. Вы чемпион американского народа. Вы возвращаете этой стране величие», — говорил Ковингтон.

32-летний Ковингтон выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний бой он провёл в сентябре 2020 года, победив Тайрона Вудли. Всего на его счету 16 побед и два поражения в 18 боях в MMA.

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